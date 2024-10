El vínculo de la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y su hermano no ha sido el mejor, llegando a romperse por completo tras sus múltiples enfrentamientos, algo que ella misma contaba en su primera aparición pública con veintitrés años. Ahora, la argentina confiesa si hay posibilidad de un acercamiento con el tras el paso que ha dado. “Hace movimientos extraños, no sabe la forma de acercarse”, explica la influencer que, pese a haber “aprendido a vivir con ello”, no puede evitar sentir pena por su situación familiar.