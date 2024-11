Además de usar el maquillaje para realzar sus bonitos rasgos, la joven confiesa si es cierto que se ha retocado alguna parte del cuerpo , ya sea con tratamientos, ácido hialurónico o toxina botulínica. Asimismo, la exgran hermana no ha dudado en confirmar que ha pasado por quirófano para modificar su aspecto y saca a la luz lo que se ha hecho realmente, después de que haya habido varios rumores de las operaciones y retoques que se ha podido hacer.

Tras explica cuáles son las operaciones y retoques a los que se ha sometido, la invitada al programa de 'En todas las salsas' responde a la gran pregunta de si en un futuro va a retocar algo de su aspecto, después de haber dejado de ser una persona anónima. "Por qué no, al final yo creo que si te puedes mejorar... Por qué no", asegura Silvia Rolek, la cual tiene muy claro que no le importaría hacerse algo nuevo.