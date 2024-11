Maite Benitez Maza visita por primera vez el programa de 'En todas las salsas', tras ser una de las expulsadas de la casa de Guadalix de la Sierra. La exconcursante de ' Gran Hermano ' habla sobre su paso por el concurso y responde a las últimas declaraciones de Elsa Mateos, en exclusiva . La bilbaína ha comunicado a través de sus redes que no quiere tener relación con Manu y la invitada al videopodcast . Tras esto, Maite rompe su silencio y da su versión sobre el fin de su amistad .

La de Cantabria no ha dudado en desvelar qué es lo que más le ha molestado de todas las cosas que ha dicho Elsa Mateos sobre ella, después de que fuese el propio Manu el que cortase su relación con la joven . Asimismo, la invitada al videopodcast comparte la confusión que siente a raíz de lo sucedido, ya que bajo su parecer no había ningún problema entre ellas.

Del mismo modo que habla sobre el fin de su amistad, la exconcursante de 'Gran Hermano ' aclara cómo era su relación con la bilbaína tras salir de la casa de Guadalix . ¿Llegaron a ser amigas realmente? Asimismo, Maite critica el cambio de actitud de Elsa Mateos durante la segunda vez que entro en el concurso, puesto que pareció olvidar quién era el bando que defendía en plató. No solo eso, tampoco ha dado en cargar contra la joven por decir públicamente que solo piensa solucionar sus problemas cara a cara en un programa de televisión.

Por otro lado, Maite Benitez Maza desvela si ha hablado con Elsa, tras sus contundentes declaraciones. "Le he mandado un mensaje según me he levantado", asegura la exconcursante de 'Gran Hermano', la cual cuenta si ha habido una respuesta por parte de la que fuera una de sus compañeras más inesperables durante su experiencia en la famosa caca de Guadalix. ¡Dale al play y entérate de todo lo que ha pasado entre ellas!