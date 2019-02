La llamada de Javi Abrossi y Macarena García cambió la vida de su madre

Sofía ha sentido la llamada, y no solo por se madre de uno de los javis y de la actriz Macarena García. Sofía descubrió la maternidad con 18 años, en una época en la que no era fácil. Acabó la carrera de derecho mientras criaba a Javi y a Macarena y llegó a ser la mejor en su profesión como directiva de banco. Fue entonces cuando descubrió el poder del cambio y decidió dar un giro de 180º haciendo suyo el lema de toda una generación de millennials: 'Lo hacemos y ya vemos'. "Me di cuenta de que llevaba trabajando en bancos veinte años y que era algo que no me encantaba. Prefiero tener menos dinero y menos seguridad, pero ser feliz. Hace dos años y medio decidí decir adiós a la banca y empezar con mis clasecitas de pilates. Antes vivía para trabajar y ahora trabajo para vivir", ha contado.