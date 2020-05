‘Siete Vidas’ de Antonio Flores, la pasión hecha canción

Si echamos la vista atrás, el tiempo no ha hecho otra cosa que ensanchar todavía más la importancia de su figura. Antonio Flores se reivindicó como roquero sin traicionar a sus raíces. Fue un inconformista que se encargó de componer himnos gloriosos. Un cantante que interpretó con pasión cada uno de los temas que escriben su historia sobre el escenario. Es, sin duda, un protagonista esencial de la música española de las últimas décadas. Un artista ecléctico, abierto, imperecedero y, sobre todo, eterno.

El tema 'Siete Vidas' pertenece al álbum 'Cosas Mías' y podemos situar su publicación en la cumbre creativa del cantante.

Así pues, esta icónica canción no puede faltar en la playlist 'Primavera en tu ventana'. En esta selección de canciones no solo encontrarás el tema del gran Antonio Flores, sino muchos otros himnos elegidos especialmente para hacerte sonreír. No hay mejor manera de afrontar estos días raros que con la mejor música. Queremos que las canciones que componen esta maravillosa playlist te transporten a momentos únicos.