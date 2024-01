Informativos Telecinco presenta su nueva etapa: "Vamos a contar la vida"

Francisco Moreno ha reflexionado sobre los objetivos que se marca Informativos Telecinco en esta nueva etapa: "El compromiso está con los espectadores , son los dueños de nuestra línea editorial. Cualquiera de las ediciones de los informativos conectará con lo que está ocurriendo y con las preocupaciones sociales. Nosotros no competimos con nadie, competimos contra nosotros mismos".

Moreno ha subrayado también que "las audiencias no se buscan, se encuentran" y que en este espacio "no hacemos informativos, sino contenido informativo". Una clara apuesta de intenciones en cuanto a priorizar la información contrastada: "La audiencia no se consigue a cualquier precio", ha agregado.