¿Por qué los fans de Taylor Swift se intercambian pulseras? "Me he gastado más de 200 euros"

El fenómeno Taylor Swift revoluciona Madrid esta semana con sus conciertos en el Bernabéu

Los fans ya hacen cola para conseguir el mejor sitio y ver a su ídola de cerca

¿Por qué llevan pulseras? ¿Cuánto se han gastado? Nos lo cuentan en este vídeo

A pocos días del concierto más esperado del año, el termómetro supera los 25 grados y el calor abraza Madrid. El verano está asomando su cara y las incomodidades que pueden traer las altas temperaturas a la hora de dormir a la intemperie, no son un impedimento para un verdadero "swiftie" que "tiene claro que verá a su diosa" en un primer plano.

Desde el domingo, han sido varios los entusiastas que han "plantado bandera" a pocos metros del nuevo estadio Santiago Bernabéu, a la espera de coger el mejor sitio para ver a nadie más que a Taylor Swift. "Hace un año llevo esperando este día y haría todo lo que sea por Taylor", sentencia Nuria, una de las jóvenes que pasó la noche en la calle, con una sonrisa y una determinación de hierro como quien se conoce fan.

Rodeada de bolsas de dormir, agua en botellas y algunas provisiones para pasar la noche, esta joven y sus amigos nos cuentan que han pasado la mayor parte del tiempo de espera preparándose para el concierto, o mejor dicho, armando las famosas "pulseras de la amistad". "Así se pasa el tiempo a gusto", explica uno de los campistas primerizos que se han inaugurado en la experiencia, luciendo su muñeca teñida de color por sus "friendship bracelets".

Pese a que muchos de los fanáticos presentes nos cuentan avergonzados que empezaron a hacer pulseras hace poco porque han dedicado más tiempo a confeccionar sus trajes de "cowboy" y "cowgirl" (un estilo propio de los principios de la artista), Nuria y sus compañeras explican que desde que salieron las entradas a la venta (un año atrás) han estado haciéndolas a mano y se han gastado más de 200 euros en ellas.

¿Qué son estas famosas pulseras que visten de colores las muñecas de los fans? Un verdadero ritual 'swiftie'. Los brazaletes compuestos por bolitas de plástico de colores y letras suelen tener el nombre de la artista o de una de sus canciones. Su origen se inspira en la cultura rave que utilizaba este mismo accesorio para simbolizar el respeto y la conexión entre personas y al igual que estas, las de Taylor representan los valores del amor, la paz, la unidad y el respeto, y los que las llevan las intercambian en cada evento con el fin de conectar con el grupo de seguidores.

El boom de esta tendencia ocurrió a partir de la canción "You are on your own, kid", dentro del disco 'Midnights'. Su letra es una oda a la amistad e invita a representarla a través de estos brazaletes. Es así como en Estados Unidos, algunas chicas comenzaron a hacer la canción realidad tras quedar en sus casas para confeccionarlas y se ha difundido al punto de que se han convertido en protagonistas de todos los conciertos de la autora de 'Red'.

Gracias a este fenómeno hemos salido a la calle a la fila del Santiago Bernabéu a preguntar a los fans de Taylor Swift sobre este símbolo y esto es lo que nos han contado. Dale Play al vídeo para conocer los detalles.

Taylor Swift aterriza en Madrid después de 5 años

Taylor Swift actuará en Madrid en el nuevo Santiago Bernabéu mañana, 29 de mayo, y el jueves, 30 de mayo. El 'Eras Tour' causa una verdadera revolución allí donde llega, y Madrid no es la excepción: aunque todavía faltan más de 24 hora para su primer concierto, sus fans ya hacen fila para coger el mejor sitio. Quieren estar lo más cerca posible de la diva y no están dispuestos a perder el sitio, tanto que han inventado nuevas técnicas para no tener ni que ir al baño durante la actuación.

La estadounidense llevaba sin organizar una gira desde 2018 y no viajaba a España desde el 2011, un período demasiado largo para los grandes fans de la cantante. En su anterior visita, la artista no consiguió reunir a tanta gente como lo hará esta vez en el Santiago Bernabéu. Ahora, con su gira 'The Eras Tour', conseguirá juntar a 130.000 personas en los dos días de concierto en la capital española.

