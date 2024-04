Informativos Telecinco | Domingo 15 horas, en vídeo (28/04/2024)

Sigue la cuenta atrás para conocer la decisión de Pedro Sánchez. El presidente ha hecho un "parón" para reflexionar sobre su continuidad, ante la "campaña de acoso" contra él y su mujer.. De momento, nada se sabe sobre lo que hará. Las muestras desbordadas de apoyo de ayer, ante la sede federal socialista en Madrid, no habrían sido suficientes, por lo que hoy hemos podido escuchar de sus más allegados en el Gobierno. El ministro Óscar Puente reconocía en un acto con socialistas gallegos que la situación no es sencilla, ni fácil. Como saben, Pedro Sánchez lleva cuatro días sin agenda pública y hasta mañana no desvelará si dimitirá, si continuará o no en La Moncloa.