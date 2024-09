Informativos Telecinco | Edición 08 horas, en vídeo (09/09/2024)

"Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida a Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida", ha afirmado en un mensaje de audio grabado recogido por medios venezolanos.

La Aemet prevé intervalos nubosos en el nordeste de Cataluña y Baleares, con posibilidad de chubascos que tenderán a remitir, aunque no se descarta que persistan en el interior de Cataluña, donde el aviso amarillo está activo por viento y fenómenos costeros. En Baleares la alerta estará activa por lluvias, tormentas y también por fenómenos costeros.

España finalizó la cita fuera del 'Top 15', en el decimoséptimo puesto del medallero, con siete oros, once platas y 22 bronces, y como noveno país europeo tras Países Bajos, Italia, Ucrania, Francia, Alemania, Polonia y Suiza. En el número general, acabó duodécima en el general de metales y como séptimo equipo tras una cita donde sumó al menos un éxito cada día, aunque el sábado no ganó realmente ninguna porque el bronce de Ander Cepas en tenis de mesa estaba garantizado, pero no contabilizado, y con dos 'superdías', el lunes 2 de septiembre y el miércoles 4, ambos con siete medallas.