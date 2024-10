Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (09/10/24)

Milton tocará tierra hoy mismo en Florida como un gigante con vientos de más de 280 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Se trata de un enemigo letal del que la población huye en masa para ponerse a salvo. Las carreteras están colapsadas por miles decenas de vehículos que buscan vías de escape de este fenómeno que las autoridades estadounidenses han calificado como el peor en varios siglos. A los que se resisten a abandonar sus viviendas y negocios , el presidente, Joe Biden les ha mandado un mensaje muy claro: si no evacúan, se enfrentan a la muerte.

La polémica sobre la reforma legal que conmuta las penas a los delincuentes, entre ellos a algunos de los presos etarras más sanguinario no deja de avivarse. Este martes conocimos que ni Europa obligaba a facilitar el cambio que adelanta la salida de los terroristas, ni el Consejo de Estado avaló esa enmienda que no estaba incluida aún en el texto que se sometió a su estudio. Pero es que, tampoco la Audiencia Nacional respalda el asunto porque realizó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El ejecutivo no ha explicado por qué cree que es buena la ley, pero sí ha acusado al PP de usar el terrorismo con fines partidistas