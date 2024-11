Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (15/11/2024)

En la provincia de Zaragoza se investigan las causas del peor incendio en una residencia de mayores en más de una década. Un total de diez personas han fallecido en la localidad de Villafranca de Ebro. El fuego comenzó de madrugada en una de las habitaciones, posiblemente por un cigarrillo mal apagado . Una puerta cortafuegos ha contenido las llamas pero no el humo, cuya inhalación causó las muertes. Los 57 supervivientes han sido trasladados a un centro en Huesca y el Gobierno de Aragón ha declarado un día de luto oficial.

En Valencia, el presidente autonómico, Carlos Mazón, aunque ha reconoce errores, no ha planteado, de momento, destituciones ni dimisiones tras la catástrofe de la DANA. El mandatario, en su esperada comparecencia, ha anunciado la creación de una Vicepresidencia para la reconstrucción y una Consejería de Emergencias. Además, ha acusado a los organismos estatales de no informar a tiempo y ha señalado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), insistiendo en que no alertaron de la crecida del barranco hasta casi las 19:00 horas.