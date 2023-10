Álvaro Prieto López, el joven de 18 años desaparecido en Sevilla desde el 12 de octubre tras pasar una noche de fiesta con unos amigos, sigue sin dar señales de vida. El futbolista de la cantera del Córdoba CF no ha vuelto a encender su teléfono móvil, no ha vuelto a realizar movimientos bancarios y no ha publicado nada en redes sociales. Los expertos califican el caso de "inquietante". Ni los drones ni los perros rastreadores de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han encontrado pistas sobre su paradero. Han pasado cuatro días y no hay noticias. Urge encontrar información relevante.