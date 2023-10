Las grandes incógnitas del caso Álvaro Prieto: cómo llegó y qué hacía en el techo del tren

La Policía investiga por dónde saltó al techo, porque ese tren no estaba situado justo debajo del puente. Estaba a unos 20 metros detrás de otro también averiado. Cómo llegó a ese tren y qué hacía allí arriba es todo un misterio. Teóricamente, Álvaro trataba de colarse en un tren tras haber perdido el suyo y quedarse sin dinero y sin móvil.

Para ser alcanzado por los 3.500 voltios de la catenaria no hace falta ni tocara. A medio metro sería atraído por el flujo de la corriente, según los expertos. Desde el suelo es casi imposible escalar los cuatro metros sin agarres. Y no se entiende para que se subiría a un techo para colarse en un tren o porque no accedió a que le ayudaran en la estación.