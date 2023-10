La conmovedora carta del amigo que estuvo con Álvaro Prieto la última noche: "Me ha tocado ser la última persona que estuvo contigo"

“Mi hermano ¿Cómo andas por allí? Ya se te echa muchísimo de menos. Yo sé que tú a nosotros también, como cuando me escribías y me llamabas para preguntarme qué tal me iba por Sevilla y comentarme las ganas que tenías de verme”, comenzaba a decir este chico.

“Sé que nos vas a cuidar desde arriba. No sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo, es muy, muy, muy, grande de verdad”, continúa escribiendo el amigo de Álvaro, que asegura que si la gente quiere tanto a su amigo es por algo, así que le pide que siga haciéndolo allí donde esté: “Sigue disfrutando, haciendo feliz a la gente por allí arriba y con esa lucha incansable, que no hay cosa que se te dé mejor”.

“No te olvidaré jamás, estoy escribiendo esto con lágrimas en los ojos pero intentaré no soltar muchas más estos días, que sé que no te gusta vernos sufrir (no sé si lo voy a conseguir, cabrón)”, empieza a despedirse el joven, que decía adiós con una petición: “Cuídanos mucho, tu huella es eterna. Nos vemos pronto, gracias por ser de mis mejores amigos siempre y por no fallarme nunca”.