Polémica por el cartel de la Semana Santa de Sevilla: un cristo desnudo, "joven y bello"

Polémica servida en Sevilla para la Semana Santa de este año. Hoy se presentaba el cartel del tradicional y tan popular acontecimiento que vive la ciudad hispalense con enorme pasión. Pero la obra de arte no ha gustado nada a los sevillanos.

Algunas ponen el foco en que parece una obra realizada " para el orgullo LGTBI ", por su aspecto físico. Mientras que otras directamente señalan que " no representa a la Semana Santa". E incluso la tachan "de vergüenza", "horrorosa" o "lamentable".

"Si me dices que es el nuevo soltero que va a entrar en la isla de las tentaciones me lo creo más", comenta José Manuel. Por su parte, Andrés la califica de " una blasfemia y un desprecio a Dios". Salva asegura que "va a establecer un récord mundial de memes ".

Y no va mal encaminado, porque algunos que se han tomado con humor este cartel lo han comparado incluso con la cantante austríaca Conchita Wurst. Aunque otros internautas no dudan de la "maestría" de la obra, creen que no es adecuada.