Horacio, modelo del polémico cartel de la Semana Santa de Sevilla: "Es una imagen con mucha fuerza"

Ha sido el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla quien ha presentado el cartel en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur. La imagen ha sorprendido sobremanera, generando una gran división de opiniones en una ciudad que no está acostumbrada a un cartel tan trasgresor y en la que ya no se habla de otra cosa.

La pintura tiene, además, un significado muy personal para Salustiano. "Tenía doce años cuando mi hermano murió. Mi madre me pidió que entrara en la habitación donde reposaba su cuerpo para despedirme de él. Yo estaba aterrado, pero cuando vi su cara y el gesto sereno de sus manos cruzadas sobre su pecho, me quedé estremecido. ¡Cómo un cuerpo yacente podía contener tanta belleza!". Esta particular evocación de Cristo Resucitado, de alguna manera, "me serviría para confirmar la resurrección de la memoria de mi hermano".