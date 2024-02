¿Quién mandó a los guardias civiles arrollados por los narcos salir con una lancha de seis metros?: "Les mandaron a morir"

Desde Algeciras no podían enviar patrulleras grandes a causa del fuerte temporal que impedía la navegación costera hasta Barbate por eso se envió a la Guardia Civil en furgoneta con una zodiac, de 6 metros y sin potencia para enfrentarse a las narcolanchas. ¿Quién dio esa orden? Aún no se sabe.

Ella ha rechazado las condolencias, porque no le sirven de nada. "A mí no me sirve de nada. No me sirve de nada porque esto se podía haber evitado hace mucho tiempo. No tenía que estar muerto si se hubiese hecho lo que se tenía que hacer. Les mandaron a morir, les mandaron a morir", repite sin consuelo.