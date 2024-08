Condenan a una mujer a dos años de cárcel por abusar de la sobrina de 11 años de su pareja en Almería

La agresora se quitó la ropa y desnudó de manera parcial a la menor con el fin de realizarle tocamientos. No obstante, la Sala esclarece que no ha podido comprobar si la mujer también abusó de la niña cuando esta solo tenía siete años en una piscina o que se repitiera el delito poco después de la supuesta agresión.

La Audiencia Provincial de Almería ha dictaminado que también deberá indemnizar a la menor con tres mil euros, lo que ha sido ratificado junto al resto de penas interpuestas por el TSJA al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la condenada. De esta forma, el Alto Tribunal andaluz considera que no puede decirse que la víctima "haya incurrido en contradicción relevante alguna en lo atinente al núcleo de su imputación, y de hecho la defensa no es capaz de enumerar ni una sola divergencia en la que hubiese incidido, constatándose, por otro lado, que su testimonio fue espontáneo y no inducido por las preguntas de la acusación".