La madre de Morón que confesó haber tirado el cadáver de su hijo a un contenedor puede librarse de la cárcel

Hace precisamente unos días se cumplían tres años de la desaparición del menor , un joven discapacitado de 12 años del que nada se sabe desde el 12 de septiembre de 2021 . Su madre, Macarena Díaz, asegura que su hijo murió en su casa de Morón de la Frontera, Sevilla, y que luego ella tiró el cadáver en un contenedor de basura de un barrio de Madrid. La Policía aún no ha encontrado el cuerpo del chico y la mujer está en libertad .

Esta misma mañana, algunos medios de comunicación se hacían eco de los últimos acontecimientos: la instrucción ha terminado y a la madre se le va a acusar de homicidio imprudente. "Nuestro abogado tiene bastantes argumentos para demostrar que Macarena sabía muy bien lo que hacía " asegura Núñez, "pero me da la impresión de que el juez no se va a complicar y que finalmente perder a un hijo le va a salir gratis ", lamenta.

"Estoy no hay por donde cogerlo" exclama sorprendido el portavoz, "confiemos en que en el juicio se sepan cosas que aún no sabemos". Una familia paterna que no ha dejado de buscar respuestas y que cada año tras año ha convocado a sus vecinos a diversas concentraciones para que nadie olvide este caso.