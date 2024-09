Un juez da la razón al padre y retira la pensión de alimentos a su hijo por trabajar como DJ y conductor de tractores en Sevilla

En la resolución, el magistrado recuerda que las medidas adoptadas judicialmente en los procesos matrimoniales o de medidas paternofiliales no quedan " inderogables e indefinidamente fijadas ", porque la situación vital a la que responden está "sujeta a cambios". No obstante, para esta modificación se requiere que exista una alteración sustancial de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

La madre se opuso a la demanda alegando que el hijo no es económicamente independiente y que el padre "no se ha preocupado nunca por los hijos". Según el juez, lo "verdaderamente relevante" en este caso no es la inexistencia de relaciones entre padre e hijo, sino que dicha inexistencia de relaciones o desafección sea imputable de forma principal y relevante al hijo. De esta manera, aunque no se aportó prueba alguna sobre que la "desafección o distanciamiento" entre padre e hijo sea imputable de forma principal y relevante al hijo, el juez cree acreditado que se encuentra "incorporado al mercado laboral" según su propia formación y aptitudes.