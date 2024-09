Recetas para vagos: el jardinero que ha conquistado las redes sociales con su cocina perezosa

Así que de la noche a la mañana, Arturo Carrasco , un jardinero sevillano de 38 años , convirtió su pereza en un fenómeno viral. "No me lo esperaba en absoluto", aclara.

En su cuenta @recetasparavagoz, el nuevo influencer de la cocina, muestra en clave de humor cómo se pueden realizar todo tipo de platos de forma simplificada, para aquellos que no tienen tiempo, o de forma divertida, para los que no son precisamente amantes de la cocina: "hay mucha gente a la que no le gusta cocinar, además hoy en día todos tenemos muchas cosas que hacer, vamos muy rápido y no nos sobra tiempo", dice.