‘Manolito’, con síndrome de Down, será Gaspar en una Cabalgata de Reyes en Cádiz: "Quiero dar mucho amor a los niños”

La Cabalgata de Reyes de Sanlúcar de Barrameda , en Cádiz, será este año más especial si cabe. Entre los Reyes Magos que repartirán ilusión a los niños, se encuentra Manolo Reina , conocido en el pueblo como "Manolito" . Un sanluqueño de 46 años con síndrome de Down que encarnará al Rey Gaspar : "Es lo más importante que he hecho en mi vida", nos cuenta el futuro rey mago.

Hace unos días, Manolito recibía esta noticia por parte de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar, que han sido los artífices de que pueda cumplir esta ilusión y, desde entonces, no ha dejado de recibir el cariño de todos su vecinos: "Me felicitan y me dan la enhorabuena por la calle", dice ilusionado.