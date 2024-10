La Guardia Civil busca al dueño de un perro peligroso que mordió a un niño de dos años en Albolote, Granada

Cabe destacar que el dueño del perro no pudo ser localizado por lo que se lo busca para determinar, entre otras cuestiones, si el animal que atacó al niño cuando paseaban estaba vacunado o no. El menor, que recibió el alta tras ser asistido por los sanitarios, tendría que recibir un tratamiento u otro dependiendo de si el animal hubiera estado vacunado o no. También puede derivarse de esta circunstancia un tipo de responsabilidad u otra respecto a las precauciones que hay que guardar con una mascota de estas características.