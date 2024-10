Trabajadores del Hospital de Jerez denuncian el frío que pasan en las instalaciones: "Vamos buscando mantas"

El sistema de aire acondicionado en esos módulos especialmente y en general en todo el hospital, necesita un tratamiento previo en las canalizaciones de aire para que funcionen correctamente. Y esto es lo que denuncian que no se ha hecho.

A esto se suma, según cuenta el delegado de los trabajadores, que la empresa de lavandería es externa, y que por tanto no llegan con las mantas y colchas limpias, por lo que hay pacientes que no han tenido abrigo suficiente. "Hemos estado repartiendo mantas por todas las habitaciones, pero ha llegado un momento en el que no teníamos más unidades disponibles".