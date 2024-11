La manifestación en esta ciudad, que según los organizadores ha contado con la participación de unos 30.000 asistentes (10.000 según la Subdelegación del Gobierno, que ha precisado que no ha habido incidentes), ha partido desde la plaza de la Merced y ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad.

" La ciudad no es un negocio , es un lugar para vivir" es el clamor que se ha podido escuchar en las calles de Sevilla, donde la organización Sevilla Para Vivir (SPV) ha concentrado a alrededor de 35.000 personas, según su propia estimación.

Desde SPV han calificado de "éxito" la movilización, y han recalcado su petición a las diferentes administraciones públicas para que "adopten medidas para garantizar el derecho a la vivienda , un derecho que ahora mismo no se está garantizando y que está expulsando a la gente, a los vecinos y vecinas de la ciudad de Sevilla, de sus barrios y de sus casas, y que están soportando en sus espaldas los altos precios de la vivienda que cada vez van incrementándose más aún en los diferentes barrios de la ciudad".

La organización se ha mostrado contraria a "la especulación de las viviendas " que, consideran que "deja los barrios llenos de turistas"; y también se han pronunciado "contra las grandes cadenas que echan a nuestro pequeño comercio", y "contra los salarios que no nos dejan pagar alquileres que son una locura".

Por otro lado, en Tarifa, la plataforma ciudadana Tarifa no se vende ha salido a la calle y ha manifestado que "las dificultades y los obstáculos para acceder a una vivienda en condiciones dignas no son nuevos". Además, ha apostillado que "los suelos y las casas que no se destinan a vivir, en su mayoría se destinan a la especulación urbanística e inmobiliaria".