Beatriz, la madre de los gemelos, tiene otros dos hijos de una tercera pareja, había perdido la custodia de los pequeños y llegó a denunciar a su ex por malos tratos. En la actualidad, s ervicios sociales estaba vigilando el cuidado de los gemelos , que el pasado martes cumplieron 2 años

Los dos niños vivían en un ambiente de malos tratos continuados con el asesino, un delincuente que acaba de salir de prisión. La situación era vigilada por servicios sociales, ya que sufrían agresiones por parte del presunto asesino y el resto de la familia también corrobora esa versión. La prima de Beatriz, ante 'Informativos Telecinco', confiesa: "Él me amenazó diciéndome que mi prima me iba a pegar y me enseñó una navaja".