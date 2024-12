La colección de casas de muñecas de Voria Harras es una de las más fascinantes y detalladas en el mundo del coleccionismo de miniaturas . Hace más de 35 años que se hizo con la primera, "me la regaló mi marido una Navidad porque yo me enamoré de ella al verla en un anticuario", recuerda esta meticulosa coleccionista. Y así empezó todo .

Después llegaron más, recuerda la maqueta del Palacio de los Carranzas, o una casa mallorquina de 1850, o la del Monte de Sancha, que sus dueños ya no quería. Un largo listado de obras de arte que no nacieron para ser casas de muñecas, si no para ser maquetas y espejo de las viviendas de aquella época: "los dueños las ponían en las entradas de sus hogares para que todo el que fuera a visitarles pudiera conocer los entresijos de la vivienda", cuenta quien se ha estudiado en profundidad la historia de sus "juguetes",