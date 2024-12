Según la Asociación de Hosteleros de Sevilla y provincia , casi un centenar de bares y restaurantes no pudieron abrir sus puertas el pasado domingo por la imposibilidad de montar las terrazas. Muchos habían contratado personal extra , además de hacerse con el acopio necesario de bebidas y alimentos para cubrir las previsiones, pero pocos días antes se les anuncia la restricción: "Qué decir del centenar de bares y restaurantes que han visto imposibilitada su labor o han considerado que no se daban las condiciones mínimas para atender a sus clientes y cuyos ingresos directamente ha sido eliminados en una de las fechas claves para el sector", aseguran los hosteleros sevillanos en un comunicado.

"Aquellos establecimientos que han abierto sus puertas, aún con las inmensas limitaciones impuestas, han visto cómo su facturación no ha alcanzado niveles propios de cualquier otro fin de semana", dicen haciendo referencia a que el número de visitantes ha sido menor del esperado. "Entendemos que ante la realización de un evento tan particular como el acontecido este fin de semana la seguridad ha de ser lo primero. Pero no podemos aceptar que el exceso de miedo imposibilite la labor de todo un sector". añaden.