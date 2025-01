Frente a la petición de indulto , la Fiscalía indica, entre otros argumentos, que la víctima se ha opuesto a esa medida de gracia, además de que “la penada no se encuentra a disposición del Tribunal", y concreta que, a pesar de que tiene contra su persona una petición de entrada en prisión sin más retrasos, "ha dilatado el proceso de forma reiterada, mostrando una nula colaboración con la Justicia", detalla el abogado.

La Fiscalía también subraya que la reinserción o rehabilitación “que alega la penada no es la finalidad única de la pena, la cual no puede dejar de cumplirse, en este caso, para hacer efectivo el carácter aflictivo de la pena en cumplimiento de su finalidad de prevención general y especial. Las penas también deben cumplir otras funciones, además de la de resocialización, como son la prevención general y la prevención especial en aras a evitar la reiteración de hechos similares”, lo que no se da en este caso.