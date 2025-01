Precisamente, el medio de comunicación 'El Correo' ha podido conocer que el detenido y considerado autor de la muerte de Aaron es un joven muy conflictivo que cuenta con antecedentes relacionados con la tenencia ilícita de armas y diferentes altercados. Él mismo mandaba a través de sus redes sociales varias amenazas a la víctima. Con un audio que ahora investigan los agentes, el detenido amenazaba a Aaron: "¿Qué haces mirando a mi novia? Te voy a sacar las tripas a ti y a tu madre, ¿te estás enterando? Que eres un puto niño chico de mierda, todo el día mirando a mi novia en el instituto y ahora dándole a seguir en el Instagram, ¿tú qué eres tonto o qué? Socio, te he dado a seguir veinte veces y no me has aceptado. A ver si te cojo". En cuanto a los menores, habrían acompañado a los adultos en la huida posterior. No obstante, la Guardia Civil no descarta más detenciones.