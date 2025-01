"Los trabajadores del Hospital Juan Ramón Jiménez no podemos más" . Así comienza la carta que han hecho pública desde la Asociación de Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) . Desde este colectivo llevan tiempo denunciando lo que consideran situaciones límites entre los trabajadores sanitarios de Huelva. En sus redes sociales comparten casos particulares y el martes 28 de enero participaran en una manifestación "por una sanidad digna" en la localidad onubense de Minas de Río Tinto.

"Otro de los males que llevamos arrastrando es la falta de personal", no solo de médicos, sino también de enfermeros o celadores entre otros: "En el SAS llevan casi cuatro años sin actualizar la bolsa, lo que supone cuatro promociones de todas esas categorías, es decir, miles de profesionales que no pueden ser contratados siguiendo un proceso más o menos efectivo y transparente, pues no constan en las listas", denuncian.