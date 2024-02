María Luisa Solá, la actriz de doblaje alabada por Sigourney Weaver: "Me hubiera gustado darle un abrazo"

María Luísa Solá ha agradecido el discurso de la actriz estadounidense en los Goya: "Con unas frases, ha dado visibilidad a mi profesión"

Solá es la voz española de Sigourney Weaver en más de 40 películas: "Conozco como habla, como mira, como sonríe y como respira"

La emoción de Sigourney Weaver al dedicar su Goya a la actriz que la ha doblado al español durante 30 años

María Luisa Solá ha sido una de las protagonistas de la gala de los Goya 2024 y sin estar presente. Una noche mágica que la actriz de doblaje nunca olvidará tras el reconocimiento público de Sigourney Weaver, quien recibió el premio Goya Internacional y agradeció en su discurso a la persona que había doblado su voz al español en más de 40 películas.

"No me lo creía. Incluso me acerqué a la tele para ver si no me estaba confundiendo. Ese regalo solamente lo hacen las personas grandes, que están seguras de sí mismas y no les importa agradecer la ayuda de otra persona", ha explicado María Luisa Solá, la actriz de doblaje que lleva prestando su voz a la protagonista de 'Alien' durante más de tres décadas.

Weaver recibió la ovación de todo el público en la gran fiesta del cine español tras recoger emocionada su galardón y mencionar unas palabras de su amigo Bill Murray, que llegó al corazón de los espectadores. "Siempre dice que mi interpretación es mejor en español. Mi dobladora debería de estar aquí. María, espero que estés viendo esta noche porque te lo agradezco desde el fondo de mi corazón".

Un gesto que le dejó pasmada frente a la tele

El discurso fue muy aplaudido en el Recinto Ferial de Valladolid y emocionó a la propia María desde el salón de su casa. "Me emocioné. Me metí en la cama y no me podía dormir. No me lo creía. Me hubiera gustado poder darle un abrazo, agradecerle su detalle y decirle que muchas gracias por todo su trabajo y por lo que me ha aportado también al mío al poder interpretar aquellos papeles tan estupendos".

Un recuerdo imborrable para la actriz de doblaje, que estuvo orgullosa al ver reconocido un trabajo que pasa desapercibido. "Simplemente, con unas frases le ha dado visibilidad a mi profesión y eso para mí es lo que cuenta. Estoy contenta por mí, por descontado, pero también muy contenta por lo que significa", ha explicado a Informativos Telecinco.

Solá, a sus 84 años, recibió la invitación de la Academia de Cine para asistir a la gala de la 38ª edición, pero sin suficiente antelación. "Me llamaron un día y medio antes y me propusieron el ir, pero en ese momento no podía ni tampoco sabía de qué se trataba".

La voz española de Weaver

Días después de la gran fiesta, la actriz de doblaje sigue recibiendo llamadas de conocidos, que ponen en valor la gran labor de María Luisa Solá, quien no quiere dejar pasar la ocasión para darle las gracias a Sigourney Weaver, candidata al Óscar a la mejor actriz por su papel de 'Teniente Ripley' en 'Alien'.

"Contactaré con ella para agradecérselo en persona, por carta o por WhatsApp. La he doblado en más de 40 películas. Conozco su manera de trabajar, como habla, como mira, como sonríe, como respira. No miras solamente la boca durante horas, que es donde metes el diálogo, sino los ojos, que son muy importantes para darle la intensidad del diálogo", reconoce.

Una profesión donde el que manda es el actor que sale en pantalla, pero ella se encarga de adaptarse para convertir su voz. "Somos actores de doblaje, no dobladores. Somos actores, si no eres actor no puedes interpretar personajes. Se creen que es muy fácil y que es simplemente hablar. No lo es".

Solá se ha convertido en una de las voces más familiares en el mundo del doblaje de los últimos 60 años en películas como 'Con la muerte en los talones', prestando su voz a Eve Marie Saint, o la archifamosa 'Psicosis', donde dobló a la perturbadora Janet Leigh.

También a grandes actrices como Glenn Close, Helen Mirren, Susan Sarandon y, por supuesto, Sigourney Weaver. Más de 3.000 doblajes componen la carrera de esta actriz, que también ha sido la voz española de Diane Keaton, Carrie Fisher, Linda Hamilton, Katharine Hepburn o Judi Dench.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.