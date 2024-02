Medicina familiar y comunitaria, la especialidad favorita de los candidatos MIR en Barcelona

"Los valores de la atención primaria eran los más compatibles con mi forma de ver la medicina y de entender la salud. Me pareció el lugar donde se hacía una medicina más cercana y me gustó la relación que tienen en los CAP profesionales y pacientes", ha explicado Laia Serra , médico residente del CAP El Clot.

"No me planteé realizar la especialidad hasta el último año de carrera, después de hacer la rotación varios meses. Me pareció muy atractiva la forma en que se tiene en cuenta a la persona en todo su contexto, tanto familiar como social, y que, al final, son los determinantes de la salud de todas las personas", ha detallado.