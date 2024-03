El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pierde la cuestión de confianza y anuncia que ampliará su gobierno

Ahora se abre un período de 30 días en los que la oposición puede tratar de acordar un alcalde alternativo ; si no lo hace, las cuentas se aprobarán automáticamente cuando acabe este plazo: el 2 de mayo.

Pese a tramitarse en la Comisión de Economía extraordinaria en febrero con los votos de ERC y BComú, los Presupuestos no superaron el último trámite en el pleno del 22 de marzo, y Collboni anunció que se sometería a una cuestión de confianza para poderlos aprobar.

El alcalde socialista no es el primer edil que recurre a este mecanismo para aprobar las cuentas sin tener los apoyos suficientes: la última fue la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau , que lo hizo dos años consecutivos durante su primer mandato (el máximo de veces permitidas), en 2017 y 2018.

El exalcalde y líder de Junts, Xavier Trias, también planteó este procedimiento en noviembre de 2013, cuando el pleno municipal no apoyó su propuesta de presupuestos para 2014, que quedó aprobada de manera automática 30 días después.

"Soy un alcalde progresista, con un gobierno progresista, que hará política progresista", ha reiterado, y ha matizado de nuevo que esto no excluye llegar a acuerdos con otros grupos.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha reprochado al líder de Junts y exalcalde, Xavier Trias, y a la de BComú y exalcaldesa, Ada Colau, que no hayan centrado su intervención en hablar de la ciudad, y ha avisado: "Barcelona no se para y no dejamos ni queremos dejar que la bloqueen con la actitud de algunos grupos".