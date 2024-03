Cortan el tráfico para rescatar a un gato herido en Tarragona: "No murió tirado en el arcén"

El rescate a un animal herido en plena carretera de Tarragona obligó a los Mossos d'Esquadra a cortar la circulación durante unos minutos. Una actuación en la que lograron sacar al felino de la vía, que no fue suficiente para salvarle la vida.

"No hemos podido salvarle la vida a este pequeño, pero me llena el corazón saber que no murió sufriendo y tirado en el arcén", ha explicado Sheila, una cuidadora de la organización Revolución Pata que fue la persona que se encontró al animal tirado en la carretera mientras ella conducía por la A-27, que une Tarragona y Montblanc.