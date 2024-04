Más de la mitad de familias catalanas de Primaria, partidaria de no dar móvil a sus hijos hasta los 16 años

El 56,4% de las familias ha manifestado que la razón por lo que han dado o entregará un móvil a su hijo es "porque irá solo por la calle y quiere que esté localizable", mientras que un 32,7% lo hace por la presión social para que no sea el único que no tiene. La mayoría de familias (85,8%) también ha destacado el deseo de formar parte de un pacto social que implicaría que no se le diera a los niños un móvil inteligente en el paso de Primaria a Secundaria.