Carles Puigdemont, sus primeras palabras tras siete años de exilio: "He venido para recordarles que aún estamos aquí"

Las expectativas son máximas sobre el futuro inmediato de Carles Puigdemont . El expresidente de la Generalitat ha instado ante decenas de banderas independentistas y simpatizantes a no renunciar a la autodeterminación de Cataluña . " He venido para recordarles que aún estamos aquí", ha reivindicado e l líder de Junts entre aplausos y fuertes medidas de seguridad.

"Muy buen día, bienvenidos compatriotas". "Hace años que se inició una dura represión, el exilio, que ha afectado a miles de personas, por ser independentistas". Asegura que la situación no será normalizada "mientras no se detenga la politización de la justicia, mientras se permita al PP controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás y que Vox ejerza la acusación policial. Pero a pesar de sus esfuerzos, a pesar de que nos han querido hacer mucho daño, hoy he venido aquí para recordarles que seguimos aquí".