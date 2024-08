Barcelona suspende el 'Correfoc' de las fiestas de Gràcia 2024

Las fiestas de Gràcia no tendrán correfocs ni actos con fuego en la edición de este año. Así lo ha decidido el distrito después de que no haya sido posible intervenir en el conflicto abierto entre "colles": la Colla Vella de Gràcia y la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia. El enfrentamiento viene del pasacalle de inicio de las fiestas del año pasado, cuando la Vella decidió cremar pirotecnia, saltándose el acuerdo de no hacer ningún lucimiento durante el acto, que se había aprobado previamente en la Asamblea de la Coordinadora.