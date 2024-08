Rocafonda, así es el barrio de Lamine Yamal donde apuñalaron a su padre, ya dado de alta

Otro vecino del barrio, Francisco, que lleva viviendo aquí desde hace 15 años, cuenta que nunca ha tenido ningún problema pero que esta pelea no es un caso aislado: "hay inmigración, la pelea esta es como otra del barrio, como esta hay muchas, con machetes, piedras, queman coches... Cada vez hay más conflictos", añade Francisco.

Según la presidenta de la Asociación de vecinos del barrio de Rocafonda, Rocío Escadell, el barrio tiene muchos problemas que no se atienden bien. "La pelea que pasó, no está bien, no nos ayuda. Pasan cosas, como en muchos otros sitios" cuenta Rocío. "Aquí vive mucha gente, y debemos ver la multiculturalidad como algo positivo".