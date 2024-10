Sube la tasa turística a 4 euros en Barcelona: "Si se emplea para seguridad y limpieza, está bien"

Un pensamiento que comparten Santiago y Liliana, de Argentina. En este caso, ellos se alojan en un hostal y con la tasa turística, el precio se incremente. "Ya de por sí que Barcelona no es barata. Si se emplea para seguridad y limpieza, está bien . Esta tasa es aún más cara en algunas ciudades".

No es agradable pagar tanto

Este aumento ha pillado por sorpresa a muchos visitantes. Es el caso de Víctor y Roxana, de Guadalajara (México). "No nos gusta gastar dinero en impuestos, pero tiene que ser. No es agradable pagar tanto. La ciudad no se ve tan limpia. Falta seguridad", culmina.