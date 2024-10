El Emirates Team New Zealand se ha proclamado este sábado campeón de la 37ª Copa América de vela , disputada en Barcelona . Los 'kiwis' y su AC75 'Taihoro' reconquistaron, ganando por tercera vez seguida, la Jarra de las Cien Guineas ante un INEOS Britannia que únicamente pudo poner resistencia en una de las jornadas de esta competición.

En el sexto día de competición del 'match' final, el Emirates Team New Zealand, vigilado de cerca por su CEO Grant Dalton, voló de nuevo con la finura y belleza que caracteriza al 'Taihoro' y se impuso en la novena y última regata por 37 segundos de ventaja sobre los británicos.

Pese a entrar primero al campo de regatas tras una bonita lucha en el cajón de presalida, el INEOS Britannia no pudo ponerse en cabeza y ya se sabe que al Emirates Team New Zealand no se le puede regalar nada. Los neozelandeses se fueron a la derecha, a su zona preferida y este sábado, con mejor viento, en el primer cruce ya estaban por delante.