La influencer Cèlia Espanya denuncia una agresión sexual en un autobús en Barcelona: "Ha sido asqueroso"

Cèlia Espanya ha relatado los hechos en sus redes sociales, donde ha mostrado su disgusto tras la agresión

La influencer se sintió impotente en el autobús: "El hombre me buscaba con la mirada. Me ha entrado una rabia"

Cèlia ha subido el vídeo para "sensibilizar y crear conciencia, con la esperanza de ayudar a otras personas"

La joven influencer catalana Cèlia España ha denunciado por redes sociales una agresión sexual mientras viajaba en un autobús de Barcelona. "Un hombre me acaba de tocar las partes íntimas. Ha sido asqueroso"; ha explicado en su canal de TikTok, donde ha relatado los hechos.

Los hechos ocurrieron cuando Cèlia estaba de pie en el transporte público: "Ha entrado mucha gente. Estábamos todos apretados y para no estar incómoda me he girado". En ese momento, un hombre mayor aprovechó la aglomeración para tocarle el culo.

"Al principio he dicho 'Pobre, ha debido ser sin querer'. Entonces, para que no me tocase el culo, me he girado hacia delante. En ese momento, me ha tocado el coño con toda su mano", narra la joven, visiblemente afectada mientras relata la agresión.

"No podemos permitir que estos comportamientos se normalicen

Tras lo ocurrido, la influencer catalana decidió irse al final del autobús. "El hombre me buscaba con la mirada. Me ha entrado una rabia... Lo que tendría que haber hecho es decírselo al conductor", admite Cèlia en el vídeo, sobre unos hechos "asquerosos" que ha compartido con sus seguidores para no tolerar este tipo de comportamientos "inaceptables".

"No podemos permitir que estos comportamientos se normalicen. Esto le puede pasar a cualquiera, y quiero sensibilizar y crear conciencia, con la esperanza de ayudar a otras personas que han pasado por situaciones así y puesto que estamos, para pedir una sociedad más segura y respetuosa para todo el mundo", ha añadido en la descripción de su vídeo.

"Es asqueroso de verdad. Estoy enfadada. Tengo ganas de llorar, esto nos pasa a las mujeres constantemente", sentencia sobre una agresión que le hizo sentirse impotente en medio del tumulto de gente durante el trayecto de autobús por la capital catalana.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.