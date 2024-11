La familia de Mónica de la Llana confirma la detención del sospechoso de su muerte: "Por lo menos, que sepamos dónde está mi hermana"

" Está en prisión preventiva, como me han confirmado . Estamos con la incertidumbre y un poco nerviosos. Por fin le han detenido, es lo que teníamos ganas todos", ha explicado María Jesús a este medio. La hermana de Mónica, eso sí, cree que el detenido, de 53 años, no va a confesar. Pero confía en que ofrezca detalles para la localización de su familiar: " Al final es ver si confiesa algo o no . Por lo menos, que sepamos dónde está mi hermana". Los agentes tratan ahora de dar con su paradero.

Mónica de la Llana, de 45 años, se había mudado con su pareja, C., a la casa de él en La Morera de Monsant, en El Priorat. La mujer, madre de un hijo y vecina de Valls, donde reside su familia, decidió irse con su pareja para tener más tiempo juntos. Ella no tenía trabajo, pero ejercía como camarera ocasionalmente. La relación entre ambos era reciente, no llevaban años juntos. Y llegó el 21 de julio de 2022: Mónica había quedado con una amiga en Reus por la mañana, pero no acudió. Su teléfono estaba apagado y no daba señal desde por la noche. Los amigos de Mónica vieron que no publicaba nada en redes y se extrañaron. Su familia también comprobó que no usaba WhatsApp desde entonces, y decidieron presentar la denuncia en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Valls.