El malestar de una sala de Barcelona, al borde del cierre por una denuncia por ruido: "El vecino no vive allí"

Una histórica sala de música en directo de Barcelona se ha visto en la obligación de c ancelar sus conciertos ante la inminencia del orden de precinto del local especializado de rock, previsto para el martes 26 de noviembre, tras la denuncia por ruido de un vecino .

Según explican, el vecino que ha interpuesto la denuncia no vive en el domicilio: "La ironía total de la situación viene de que este vecino no vive allí. Ha utilizado un bajo comercial para hacer alojamientos turísticos alquilando habitaciones sin estar claro que tenga el permiso para ello. Cuesta entender como la administración está permitiendo ejercer esta actividad y más cuando los vecinos del inmueble no han sido consultados para ello ni, por supuesto, haber dado su aprobación".