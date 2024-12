Las cuevas de Montserrat son las únicas en las que se puede realizar un paseo subterráneo de 400 metros de longitud que está adaptado a las visitas turísticas . No obstante, resulta apropiado conocer cierta información antes de acudir al lugar.

De este modo, se recomienda usar calzado deportivo y una prenda de ropa de manga larga incluso en verano. También es aconsejable llevar una luz frontal y, si no se dispone de una, emplear una linterna. Además, hay que portar agua para hidratarse porque, una vez pasado el pueblo, no hay ningún punto para beber.

También ha afirmado que, al igual que otra chica, no se ha enterado de lo ocurrido. Ella ha indicado que el sendero no tiene mucha dificultad pero que hay zonas con bastante altura, por lo que puede resultar arriesgado en caso de no tomar precauciones.