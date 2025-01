La Abogacía de Barcelona presenta una propuesta legislativa antiokupaciones

Jesús Sánchez , Decano del Colegio de Abogacía de Barcelona, ha asegurado que llevan años trabajándola: "Consiste en una pequeña modificación de la ley de enjuiciamiento criminal . No se modifica el código penal ".

El ICAB presentará a los partidos políticos una nueva propuesta de ley que ampararía a afectados como la familia de Girona , a través de ' desalojos exprés' , dirigidos solo a okupas, una propuesta que se presentó hace cuatro años pero no prosperó.

"Soy partidario de derogar incluso el artículo 245.2 del Código Penal, que regula la usurpación, y establecer medidas cautelares ", ha manifestado el decano del ICAB. "Hay que ayudar a las familias con necesidad. Pero esa ayuda no puede ser a costa del propietario particular ".

"Es como si tengo derecho a ocupar un coche porque no tengo coche. El derecho a ocupar no existe en ningún país civilizado", ha manifestado el Decano. "No sé si el legislador español la regulará pero estoy convencidísimo de que el regulador catalán sí que la regulará."