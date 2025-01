"Pusieron en riesgo su integridad física y profesional en unos momentos trágicos y terminada la guerra perdieron el trabajo y el reconocimiento social que merecían", aseguró el alcalde Pep Berga en una recepción a Natàlia Juviñà en 2022: "No todo el mundo puede decir que ha dormido durante años guardando el Greco y haciendo posible que hoy la ciudad pueda admirar esta joya que tenemos la suerte de exponer en la ciudad".

Me decían que no dejara entrar a nadie en la habitación

Una historia en la que el abuelo de Natàlia fue esencial para preservar la obra tras esconderla debajo del colchón de su nieta. "Que dormía sobre el Greco era consciente de ello porque lo he oído decir desde siempre en casa y también porque me decían que no dejara entrar a nadie en la habitación", recordó la mujer en el acto, dedicando el homenaje a su abuelo y a su padre, quienes hicieron "todo lo que pudieron".