El trabajador de Input con el que la chica salió al exterior, que ha declarado en calidad de testigo, se ha excusado diciendo que sólo trabajó en la sala 10 o 15 días y que no sabía que esa era una puerta de emergencia ni que solo se podía abrir desde la parte de dentro, aunque la acusación particular, que ejerce la abogada Olga Tubau, le ha preguntado si colocó un palo o una piedra para evitar que se cerrara y poder volver a entrar él, dejándola sola en el exterior.

Él ha dicho que no lo recuerda, que la chica salió sin pedírselo, que "no recuerda" haberla tocado y que él volvió al interior de la discoteca después de fumar y ella se quedó fuera porque no lo entendía, según su declaración, y ha añadido que no conocía las normas de la discoteca ni es personal de seguridad.