Hoy se produce el apagón de los canales SD en la TDT: preguntas y respuestas

No obstante, la mayoría de hogares pueden seguir viendo la televisión sin ningún tipo de inversión. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública calcula que más del 98% de los aparatos y dispositivos son ya compatibles con la emisión en HD. Aun así, surgen preguntas.

De esta manera, todos los canales de televisión, cualquiera que sea su ámbito de cobertura, deben haber evolucionado sus emisiones a alta definición antes de la mencionada fecha. Si no es así, desaparecerán; y quienes dispongan de televisores y dispositivos antiguos que no sean compatibles con HD no podrán verla.