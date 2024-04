Eclipse solar: ¿Qué riesgos puede tener?

Mirar directamente al sol sin la protección adecuada puede provocar quemaduras en la retina, aunque se haga por un tiempo muy breve. Se puede sufrir este daño sin ningún dolor, de ahí que sea aún más peligroso, porque no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestros ojos.

La radiación del Sol está compuesta por dos tipos de luz : la visible y la no visible. La luz visible cuando atraviesa la retina, al enfocarse, da forma a todos los objetos y al entorno que nos rodea. La luz invisible , formada en su mayor parte por radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), también llega a nuestros ojos, sin que la percibamos, a través de los sentidos.

La luz visible no tiene ninguna alteración más que la de formar las imágenes, mientras que la ultravioleta y la infrarroja son muy perjudiciales al entrar en contacto con el ojo humano , un órgano muy sensible. Es, precisamente, la radiación UV la que puede causar daños graves en la superficie del ojo , como quemaduras oculares o una degeneración macular que conlleva la pérdida de visión. La luz infrarroja, por su parte, si la miramos directamente puede penetrar más en la retina, aumentando la temperatura dentro del ojo y provocando la pérdida completa de la visión.

Debes confirmar que las gafas tengan un certificado de autenticidad y cumplan los estándares de seguridad garantizados por los profesionales. Además de que estén fabricadas con materiales seguros, que no se degradan ante la exposición solar. Tendrán, además, unas patillas firmes para que se mantengan en su lugar sobre los ojos y faciliten una visión unidireccional . De esta manera no permitirán la visión periférica evitando que de forma accidental se mire hacia el Sol sin protección.

No se debe mirar el eclipse solar a través de los lentes de las cámaras fotográficas o de telescopios, ni tampoco hacerlo a través de radiografías, ni a través de agua u otro líquido. No protegen los ojos, los negativos de rollos fotográficos, ni gafas convencionales, que no cumplan los requisitos antes descritos.